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Транспорт

В Перми запустят новый электробус по маршруту в ЖК «Погода»

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mos.ru

В Перми с 27 ноября начнет действовать новый маршрут №81 «Улица Сапфирная — Станция «Пермь-2». Это улучшит доступ к центру города с жилого комплекса «Погода» и разгрузит другие маршруты, обслуживающие микрорайоны Костарево, Ива и Грибоедовский. Об этом сообщили в департаменте транспорта.

На маршруте будут курсировать большие автобусы, включая электробусы с современным оборудованием. Решение о запуске нового маршрута было принято после жалоб жителей на недостаток общественного транспорта в районе ЖК «Погода».

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