Стоимость поездки на такси в Перми увеличилась примерно на 5%

Стоимость проезда в такси в Перми повысилась не более чем на 5%. Об этом заявил министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков на заседании правительства.

Средняя стоимость поездки на 1 октября 2023 года составила 245 рублей. Прирост за два месяца составил девять рублей: на 1 августа этого года средняя стоимость поездки составляла 236 рублей.

Причинами изменений в цене, по словам чиновника, являются сезонность, погодные условия, часы пикового спроса, а также рост стоимости топлива и расходных материалов.