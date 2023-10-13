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Новая железнодорожная остановка появится в центре Перми

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Shutterstock.com

Компания РЖД завершила проектирование новой пассажирской платформы на остановке «Попова». Железнодорожная остановка будет находиться на участке между станциями «Пермь-I» и «Пермь-II», напротив эспланады.

Начальник СвЖД Павел Бурцев сообщил губернатору Дмитрию Махонину, что сейчас компания отправила документацию на рассмотрение в Главгосэкспертизу. Получение заключения планируется до конца 2023 года.

По проекту, длина платформы составит 195 метров, она будет оборудована системой видеонаблюдения, лифтовым модулем и системой оповещения пассажиров.

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