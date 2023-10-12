В Перми продолжается снижение цен на бензин

На прошлой неделе в Пермском крае было зарегистрировано понижение цен на два вида бензина и дизельное топливо. Об этом сообщило издание «Текст» со ссылкой на данные Росстата. Снижение цен на топливо началось в конце сентября, но они так и не вернулись к уровням, характерным для начала лета.

Стоимость литра АИ-92 снизилась на 29 копеек и составила 50,04 рубля, АИ-95 подешевел на 45 копеек до 54,46 рубля, а дизельное топливо уменьшилось на 43 копейки до 63,45 рубля. Цена АИ-98 осталась без изменений.