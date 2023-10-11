Власти Перми планируют запустить электросуда на речных маршрутах

В Перми планируется запустить первое электросудно в следующем году. Федеральный оператор речных круизов «ВодоходЪ» планирует предоставлять не только туристические круизы, но и регулярные перевозки. Об этом сообщает издание «Коммерсант-Прикамье». Перевозки будут осуществляться по маршруту «Пермь-Закамск».

Компания Emperium строит два вида электрокатамаранов Ecocruiser: однопалубный и двухпалубный, с вместимостью 120 и 130 пассажиров соответственно. Эти суда предназначены для плавания как по морским, так и по речным маршрутам и могут также использоваться для перевозки грузов на небольшие расстояния до 100 км.