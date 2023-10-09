В Перми для трамваев запустят «зеленую волну»

В Перми до конца года может появиться новая «зеленая волна» для трамваев. Она будет проходить на участке улицы Сибирской от Революции до Полины Осипенко, пишет интернет-газета «Текст» со ссылкой на эксперта по разработке режимов работы светофорных объектов Никиту Миронова.

Автоматическая система светофорного регулирования уже работает в Перми на нескольких участках по улице Ленина, Куйбышева, Горького и Борчанинова, а также на улицах Мира, Героев Хасана, Уральская и Крупской. Когда трамвай подъезжает к перекрестку, светофор включает зеленый свет для общественного транспорта.

Также в этом году в Перми запустили «зеленую волну» для автобусов на участке от Комсомольского проспекта до улицы Николая Островского. Там ходят автобусы маршрутов №30, 32, 55, 77 и 63.