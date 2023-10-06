В Пермском крае впервые за полгода упали цены на бензин

В Пермском крае цена на бензин впервые за полгода снизилась. С 25 сентября по 1 октября Росстат зафиксировал динамику цен на все марки бензина и дизельного топлива. Самое высокое падение стоимости зафиксировано у бензина марки АИ-98.

Так, цена за литр бензин марки АИ-98 снизилась на 90 копеек — с 68,59 руб. до 67,69 руб. Литр АИ-92 подешевел на 15 копеек — с 50,48 до 50,33 руб. Цена АИ-95 уменьшилась на 36 копеек — с 55,27 руб. до 54,91 руб. Неделей ранее цена дизельного топлива за литр составляла 64,40 руб., на этой неделе она упала до 63,88 руб.