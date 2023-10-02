18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

В Перми запустили новый автобусный маршрут

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

пресс-служба администрации Перми

В Перми начал работу новый автобусный маршрут № 66 «Микрорайон Налимиха — Улица Светлогорская». Маршрут значительно улучшит доступность транспорта для жителей микрорайона Налимиха. Об этом сообщили в Гортрансе.

Особенностью данного маршрута является возможность посадки и высадки пассажиров в любом разрешенном правилами дорожного движения месте. Администрация отметила, что на маршруте будут приниматься транспортные карты, а также различные виды льготных и гражданских проездных билетов.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: