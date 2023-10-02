В Перми запустили новый автобусный маршрут

В Перми начал работу новый автобусный маршрут № 66 «Микрорайон Налимиха — Улица Светлогорская». Маршрут значительно улучшит доступность транспорта для жителей микрорайона Налимиха. Об этом сообщили в Гортрансе.

Особенностью данного маршрута является возможность посадки и высадки пассажиров в любом разрешенном правилами дорожного движения месте. Администрация отметила, что на маршруте будут приниматься транспортные карты, а также различные виды льготных и гражданских проездных билетов.