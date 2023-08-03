В августе в Перми стартует ремонт трамвайных путей по улице Мира

В начале августа стартует ремонт трамвайной линии по улице Мира на участке от улицы 9 Мая до улицы Свиязева в рамках модернизации системы электротранспорта. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.

На время ремонта будет остановлена работа трамвайных маршрутов №2 и №12. Для поездок в Осенцы пассажиры смогут воспользоваться автобусным маршрутом №62. Он будет продлен на время закрытия трамвайного сообщения. Временные автобусные остановки по улице Промышленной будут организованы вблизи существующих трамвайных.

Отмечается, что реконструкция трамвайных путей позволит повысить скорость движения трамваев, улучшить состояние рельсового полотна и снизить уровень шума.