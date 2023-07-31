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В День воздушно-десантных войск временно перекроют центральные улицы Перми

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Shutterstock.com

В День воздушно-десантных войск, 2 августа, в Перми будут временно перекрыто движение транспорта на центральных улицах города. Это связано с проведением традиционного шествия десантников.

Как сообщается на сайте администрации города, с 10:30 до 13:00 движение транспорта будет временно перекрыто по улице Монастырской на участке от улицы Монастырской, За до улицы Газеты Звезда, а также по улице Сибирской от улицы Монастырской до улицы Белинского. Движение транспорта будет возобновляться по мере прохождения колонны.

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