Проходит проверка прерванного рейса из Перми в Москву

Вечером, 29 июля, в аэропорту Большое Савино не смог вылететь самолет, следующий в Москву. Транспортная прокуратура начала проверку прерванного рейса авиакомпании S7 Airlines из Перми в Москву. Об этом сообщили в ведомстве.

В начале разбега Boeing 737-800 затормозил и зарулил на стоянку, после чего экипаж принял решение прервать взлет из-за табло системы PSEU, которая отслеживает положение шасси, засветившегося в кабине. Самолет вылетел из Перми только спустя несколько часов. Возможной причиной инцидента могла стать техническая неисправность.