Пермский край оказался в лидерах по числу аварий с участием электросамокатов

За первое полугодие 2023 года в Пермском крае зарегистрировано 68 ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщили в Научном центре безопасности дорожного движения МВД России.

Больше всего аварий — в Москве (238) и Пермском крае (68). Далее следуют Тюменская область (66), Санкт-Петербург (64) и Свердловская область (34). Всего в первом полугодии в России произошло более 1040 аварий с участием средств индивидуальной мобильности, погибли 12 человек. Смертельных случаев в Пермском крае не зарегистрировано.

В НИЦ ГИБДД добавили, что всего за полгода в стране число подобных аварий выросло на 183%. Чаще всего аварии происходят при выезде с прилегающих территорий и на перекрестках — 28%, на пешеходных переходах — 21%, на тротуарах, пешеходных дорожках и пешеходных зонах — 21%.