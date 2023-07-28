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В воскресенье в Перми изменится движение общественного транспорта

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Фото: пресс-служба администрации Перми
Фото: пресс-служба администрации Перми

В департаменте транспорта администрации Перми сообщили, что 30 июля с 07:00 до 14:00 в связи с проведением Чемпионата России по триатлону изменится схема движения автобусных маршрутов, проходящих в районе набережной Камы.

Автобусный маршрут №3 при следовании в сторону станции «Пермь-I» будет совершать разворот по улицам Сибирской, Советской, 25 Октября, Ленина. Таким образом, конечной остановкой маршрута будет «Улица Ленина». Остановки «Сквер им. Решетникова» и «Станция Пермь-I» обслуживаться временно не будут. Кроме того, маршрут №51, в связи с перекрытиями будет укорочен до остановочного пункта «ПНИПУ».

В ведомстве уточняют, что после снятия ограничений автобусы вернутся к привычным маршрутам.

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