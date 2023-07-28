Экскурсионный маршрут 300Т в Перми будет работать в течение пяти лет

Экскурсионный маршрут 300Т в Перми сможет работать в течение пяти лет. Право на это было предоставлено перевозчику по условиям конкурса. Об этом сообщило издание «Текст» со ссылкой на руководителя компании «Автобик» Дениса Миронова. Текущая наполняемость автобуса составляет 70%.

Экскурсионный автобусный маршрут в Перми был запущен в начале мая и рассказывает о знаковых местах и исторических личностях города. Он проходит через четыре района города, общая длина маршрута составляет 30 километров.