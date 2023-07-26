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Федеральная сеть «Пункт Е» откроет электрозаправки в Пермском крае

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unsplash.com

Федеральный оператор заправок для электрокаров «Пункт Е» и пермская Корпорация ПСС объявили о намерении открыть в Пермском крае 30 быстрых зарядных станций. Пермская компания предоставит заправки собственного производства, а «Пункт Е» снабдит их программным обеспечением и своим брендом. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье».

В Пермском крае уже зарегистрировано 1,6 тыс. электромобилей и действует 45 зарядных станций. В рамках федерального пилотного проекта по созданию зарядной инфраструктуры для электрокаров в Прикамье в 2023 году должна быть запущена 31 быстрая зарядная станция, а в следующем году еще 35 станций.

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