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Транспорт

В Перми на полдня закроют движение транспорта

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Shutterstock.com

В воскресенье, 30 июля, в центре Перми прекратится движение всех видов транспорта в связи с чемпионатом России по триатлону «Кама Олимпик». Соревнования будут проходить на набережной Камы и железнодорожном вокзале Пермь I с 07:00 до 15:00. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

С 07:00 до 14:00 временно прекратится движение всех видов транспорта по следующим улицам: ул. Монастырская, ул. Куйбышева, ул. Газеты «Звезда», ул. Сибирской, ул. 25 Октября, ул. Горького, ул. Советской, ул. Петропавловской, Комсомольскому пр.

С 07:00 29 июля до 14:00 30 июля будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств по ул. Монастырской (от ул. Осинской до дома №2 по ул. Монастырской); ул. Петропавловской (от пр. Комсомольского до ул. Сибирской); Комсомольскому пр. (от ул. Монастырской до ул. Петропавловской).

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