В выходные в центре Перми ограничат движение транспорта

В выходные в Перми будут действовать ограничения транспорта. Это связано с проведением концерта Александра Иванова и группы «Рондо». Об этом сообщили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми.

Так, с 23:00 21 июля до 23:00 22 июля будет временно запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта, за исключением автобусов и транспортных средств, перевозящих инвалидов, на четной стороне улицы Петропавловской от улицы Попова до улицы Куйбышева и на нечетной стороне участка улицы Ленина от улицы Куйбышева до улицы Попова.

Кроме того, в случае большого скопления пешеходов 22 июля с 20:30 до 23:00 возможно закрытие движения всех видов транспорта на участке улицы Петропавловской от улицы Попова до улицы Куйбышева и на участке улицы Ленина от улицы Куйбышева до улицы Попова.