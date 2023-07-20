18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

«Умные» остановки в Перми подключат к системе видеонаблюдения

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

пресс-служба администрации Перми

Все «умные» остановки в Перми будут подключены к единой системе видеонаблюдения до конца этого года, что позволит следить за общественным порядком и выявлять вандалов. Об этом сообщил портал «В курсе.ру» со ссылкой на исполняющего обязанности министра территориальной безопасности Прикамья Альберта Марданова.

«Умные» остановки будут оборудованы электронными табло с временем прибытия транспорта, системой видеонаблюдения, кнопками вызова экстренных служб, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств и Wi-Fi.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: