«Умные» остановки в Перми подключат к системе видеонаблюдения

Все «умные» остановки в Перми будут подключены к единой системе видеонаблюдения до конца этого года, что позволит следить за общественным порядком и выявлять вандалов. Об этом сообщил портал «В курсе.ру» со ссылкой на исполняющего обязанности министра территориальной безопасности Прикамья Альберта Марданова.

«Умные» остановки будут оборудованы электронными табло с временем прибытия транспорта, системой видеонаблюдения, кнопками вызова экстренных служб, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств и Wi-Fi.