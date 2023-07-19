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Реконструкция автомобильной дороги к этнографическому музею Хохловка в Пермском крае завершилась

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Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края

В Пермском крае завершилась масштабная реконструкция автомобильной дороги «Пермь – Ильинский», которая ведет к этнографическому музею Хохловка. Стройка длилась два года. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

На реконструированном участке дороги построили кольцевую развязку и установили светофоры для пешеходов. Специальная комиссия проверила качество работ и не нашла нарушений. Как поясняют в краевом минтрансе, теперь выезд со стороны Хохловки и Ильинского стал безопаснее для всех участников дорожного движения.

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