Реконструкция автомобильной дороги к этнографическому музею Хохловка в Пермском крае завершилась

В Пермском крае завершилась масштабная реконструкция автомобильной дороги «Пермь – Ильинский», которая ведет к этнографическому музею Хохловка. Стройка длилась два года. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

На реконструированном участке дороги построили кольцевую развязку и установили светофоры для пешеходов. Специальная комиссия проверила качество работ и не нашла нарушений. Как поясняют в краевом минтрансе, теперь выезд со стороны Хохловки и Ильинского стал безопаснее для всех участников дорожного движения.