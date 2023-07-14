18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

В выходные в центре Перми будет ограничено движение транспорта

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Фото: пресс-служба администрации Перми

В Перми в связи с проведением фестиваля «Танцуй. Открывай» возможны ограничения движения транспорта на ряде центральных улиц.

Как сообщили в департаменте дорог и благоустройства администрации города, с 23:00 15 июля до 23:00 16 июля будет временно запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта, за исключением автобусов и транспортных средств, перевозящих инвалидов, на чётной стороне улицы Петропавловской от улицы Попова до улицы Куйбышева и на нечетной стороне участка улицы Ленина от улицы Куйбышева до улицы Попова.

Фото: пресс-служба администрации Перми

Также 16 июля с 00:30 до 01:30 будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина от улицы Газеты Звезда до улицы Сибирской.

Кроме того, в случае большого скопления пешеходов 16 июля с 20:30 до 23:00 возможно закрытие движения всех видов транспорта на участке улицы Петропавловской от улицы Попова до улицы Куйбышева и на участке улицы Ленина от улицы Куйбышева до улицы Попова.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: