В выходные в центре Перми будет ограничено движение транспорта

Также 16 июля с 00:30 до 01:30 будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина от улицы Газеты Звезда до улицы Сибирской.

Кроме того, в случае большого скопления пешеходов 16 июля с 20:30 до 23:00 возможно закрытие движения всех видов транспорта на участке улицы Петропавловской от улицы Попова до улицы Куйбышева и на участке улицы Ленина от улицы Куйбышева до улицы Попова.