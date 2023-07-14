В выходные в центре Перми будет ограничено движение транспорта

В Перми в связи с проведением фестиваля «Танцуй. Открывай» возможны ограничения движения транспорта на ряде центральных улиц.
Как сообщили в департаменте дорог и благоустройства администрации города, с 23:00 15 июля до 23:00 16 июля будет временно запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта, за исключением автобусов и транспортных средств, перевозящих инвалидов, на чётной стороне улицы Петропавловской от улицы Попова до улицы Куйбышева и на нечетной стороне участка улицы Ленина от улицы Куйбышева до улицы Попова.
Также 16 июля с 00:30 до 01:30 будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина от улицы Газеты Звезда до улицы Сибирской.
Кроме того, в случае большого скопления пешеходов 16 июля с 20:30 до 23:00 возможно закрытие движения всех видов транспорта на участке улицы Петропавловской от улицы Попова до улицы Куйбышева и на участке улицы Ленина от улицы Куйбышева до улицы Попова.
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