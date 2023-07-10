В Перми переносится остановка «Разгуляй» в направлении Мотовилихинского района

С 11 июля в Перми будет перенесена трамвайная остановка «Разгуляй» в направлении Мотовилихинского района. Трамваи №4, 7, 8 и 11 будут совершать посадку пассажиров в районе дома №2 по улице Пермской. В направлении центра города остановочный пункт останется на прежнем месте. Об этом сообщили в региональном гортрансе.

Перенос остановочного пункта позволит удлинить платформу возможности для приема трехсекционных вагонов или трамвайных поездов в будущем. При текущем расположении это было сделать невозможно из-за расположения платформы внутри разворотного кольца.