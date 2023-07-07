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Транспорт

В выходные в центре Перми возможны ограничения движения транспорта

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Shutterstock.com

В Перми с 22:00 8 июля до 22:00 9 июля будет временно запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта на четной стороне участка улицы Петропавловской от улицы Попова до улицы Куйбышева и на нечетной стороне участка улицы Ленина от улицы Куйбышева до улицы Попова. Исключение — автобусы и транспортные средства, перевозящие инвалидов.

Кроме того, в случае большого скопления пешеходов 9 июля с 20:30 до 22:00 возможно закрытие движения всех видов транспорта на участке улицы Петропавловской от улицы Попова до улицы Куйбышева и на участке улицы Ленина от улицы Куйбышева до улицы Попова.

В департаменте дорог и благоустройства администрации Перми сообщили, что ограничения вводятся на время проведения фестиваля экопрактик «Переработка».

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