Власти Перми расширят зону платной парковки

В Перми планируется расширить зону платной парковки. Как сообщается на сайте городской администрации, специалисты Пермской дирекции дорожного движения зафиксировали, что на отдельных участках дорог наблюдается высокий уровень занятости и низкая оборачиваемость парковочных мест. В таких местах целесообразно расширить зону платной парковки.
Расширение планируется вводить поэтапно. Так, с 14 августа 20 рублей в час составит стоимость парковочного места на следующих участках:
- Комсомольский проспект от ул. Полины Осипенко до ул. Белинского;
- ул. Белинского от ул. Куйбышева до ул. Пионерской;
- ул. Белинского от Комсомольского проспекта до площади Карла Маркса;
- технический проезд по ул. Сибирской от ул. Революции до ул. Тимирязева;
- ул. Окулова от ул. Крисанова до ул. Плеханова.
Со 2 октября зона платной парковки появится на следующих участках:
- ул. Плеханова от ул. Луначарского до ул. Петропавловской;
- ул. Петропавловская от ул. Плеханова до ул. Крисанова;
- ул. Ленина от ул. Плеханова до ул. Крисанова;
- ул. Екатерининская от ул. Плеханова до ул. Крисанова;
- ул. Луначарского от ул. Плеханова до ул. Крисанова.
Также со 2 октября планируется ввести в эксплуатацию две плоскостные парковки:
- в районе дома №1 по ул. Пушкина (вдоль ул. Клименко на участке от ул. Луначарского до ул. Пушкина);
- вблизи зданий №21, №23 по ул. Попова.
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