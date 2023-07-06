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Власти Перми расширят зону платной парковки

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Shutterstock.com

В Перми планируется расширить зону платной парковки. Как сообщается на сайте городской администрации, специалисты Пермской дирекции дорожного движения зафиксировали, что на отдельных участках дорог наблюдается высокий уровень занятости и низкая оборачиваемость парковочных мест. В таких местах целесообразно расширить зону платной парковки.

Расширение планируется вводить поэтапно. Так, с 14 августа 20 рублей в час составит стоимость парковочного места на следующих участках:

  • Комсомольский проспект от ул. Полины Осипенко до ул. Белинского;
  • ул. Белинского от ул. Куйбышева до ул. Пионерской;
  • ул. Белинского от Комсомольского проспекта до площади Карла Маркса;
  • технический проезд по ул. Сибирской от ул. Революции до ул. Тимирязева;
  • ул. Окулова от ул. Крисанова до ул. Плеханова.

Со 2 октября зона платной парковки появится на следующих участках:

  • ул. Плеханова от ул. Луначарского до ул. Петропавловской;
  • ул. Петропавловская от ул. Плеханова до ул. Крисанова;
  • ул. Ленина от ул. Плеханова до ул. Крисанова;
  • ул. Екатерининская от ул. Плеханова до ул. Крисанова;
  • ул. Луначарского от ул. Плеханова до ул. Крисанова.

Также со 2 октября планируется ввести в эксплуатацию две плоскостные парковки:

  • в районе дома №1 по ул. Пушкина (вдоль ул. Клименко на участке от ул. Луначарского до ул. Пушкина);
  • вблизи зданий №21, №23 по ул. Попова.

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