Для пермских водителей заработало новое мобильное приложение оплаты парковки

С 10 июля в Перми начнет действовать приложение RuParking, которое заменит «Горпарковки». Об этом сообщили в Пермской дирекции дорожного движения. В период с 8 по 9 июля система внесения платежей будет недоступна из-за обновления сайта и приложения. Оплатить парковку за 7 июля можно будет только до конца дня.

Новое приложение RuParking будет предоставлять пользователям новые возможности, такие как оплата через систему быстрых платежей, получение информации о штрафе с фотоматериалом нарушения, а также возможность исправления ошибок в государственном номере транспортного средства или тарифной зоне до конца текущих суток, за которые была произведена оплата.