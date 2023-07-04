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Для пермских водителей заработало новое мобильное приложение оплаты парковки

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Константин Долгановский

С 10 июля в Перми начнет действовать приложение RuParking, которое заменит «Горпарковки». Об этом сообщили в Пермской дирекции дорожного движения. В период с 8 по 9 июля система внесения платежей будет недоступна из-за обновления сайта и приложения. Оплатить парковку за 7 июля можно будет только до конца дня.

Новое приложение RuParking будет предоставлять пользователям новые возможности, такие как оплата через систему быстрых платежей, получение информации о штрафе с фотоматериалом нарушения, а также возможность исправления ошибок в государственном номере транспортного средства или тарифной зоне до конца текущих суток, за которые была произведена оплата.

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