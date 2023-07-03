В Перми трамвайная остановка у театра оперы и балета снова работает

Департамент транспорта сообщает, что остановочный пункт у Театра оперы и балета «Главпочтамт» в Перми снова начал свою работу. Пассажиры трамваев №4 и №7 могут воспользоваться этой остановкой. Остановочные пункты на улице Ленина периодически прекращают свою работу из-за реконструкции дороги.

Напомним, что с 24 июня остановка у Театра оперы и балета была закрыта в обоих направлениях из-за ремонта платформы. В настоящее время работы по обновлению платформы на пересечении улиц Газеты «Звезда» и Ленина также завершены.