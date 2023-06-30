В воскресенье в Перми изменится движение общественного транспорта

Режим работы общественного транспорта 2 июля будет временно изменен, в связи с проведением массовых праздничных мероприятий и концерта группы «Любэ» на эспланаде. Об этом сообщает департамент транспорта Перми.

С 17:00 до 23:00 движение транспорта по улице Ленина на участке между улицами Попова и Крисанова будет перекрыто.

Автобусные маршруты №6, 10, 14, 15, 20, 35, 46, 49, 50, 53, 68 и №7т, 10т и 300т будут следовать в объезд перекрываемого участка по улицам Екатерининской и Петропавловской. Маршрут №3к будет следовать до остановки «Улица Пушкина».

С 20:00 до 21:30 трамвайный маршрут №5 временно изменит свой маршрут и будет курсировать с сообщением «Разгуляй — Станция Бахаревка» по улицам Максима Горького, Сибирской, Белинского. А трамвай №11 будет следовать по маршруту «Микрорайон Висим — Станция Пермь II».