На улицах Перми до конца года появятся еще 27 новых «умных остановок»

Власти Перми объявили отбор подрядчика для изготовления и установки «умных остановок». До конца ноября в городе планируется установить 27 таких павильонов. На их изготовление и установку бюджет выделил 71 млн рублей.

Павильоны появятся на улицах Попова, Сибирской, у вокзалов Пермь I и Пермь II, на остановке «Дом культуры железнодорожников», по шоссе Космонавтов на остановках «Гознак», «Ул. 9 Мая», «Ул. Одоевского», «Ул. Космонавта Леонова» и других.

Напомним, «умные остановки» кроме привычных скамеек оборудованы разъемами для зарядки телефонов, камерами видеонаблюдения, подсветкой, Wi-Fi и интерактивными сенсорными панелями, которые позволят пассажирам построить нужный маршрут и рассчитать время следования по нему на общественном транспорте до места назначения.