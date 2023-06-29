В Перми продлили ограничение трамвайного движения по улице Карпинского

Ограничения трамвайного движения между остановками «Улица Стахановская» и «Центральный рынок» продлены до 31 июля. Это связано с проектом переустройства трамвайных линий по продлению ул. Крисанова. Об этом сообщает министерство транспорта Пермского края.

Проект включает строительство двухуровневой развязки на пересечении ул. Крисанова и ш. Космонавтов, четырех полос для движения транспорта и перенос трамвайных путей с ул. Крылова на ул. Крисанова. Строительство будет проходить в два этапа, первый из которых закончится в 2024 году, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2025 год.