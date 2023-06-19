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В Перми временно закроют трамвайную остановку «Разгуляй»

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пресс-служба администрации Перми

Трамваи маршрутов №4, №7, №8 и №11 временно не будут останавливаться на остановочном пункте «Разгуляй» при движении в сторону центра города. Об этом сообщает департамент транспорта администрации Перми. Ограничения связаны с началом работ по обновлению трамвайной остановки «Разгуляй» в рамках капремонта улицы Ленина. Однако, платформа по направлению в Мотовилиху продолжит работать.

Трамваи маршрута №6 будут совершать высадку и посадку пассажиров на площадке в разворотном кольце. Горожан просят быть внимательными и следовать инструкциям персонала, так как посадочная платформа там также находится в процессе ремонта.

Для пересадки на другие маршруты, пассажирам рекомендуется использовать остановку «Улица Максима Горького», где ремонт уже завершен.

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