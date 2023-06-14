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В ночь на 17 июня в Перми вновь начнется ремонт Коммунального моста

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Shutterstock.com

В ночь на 17 июня в Перми будет возобновлен ремонт покрытия Коммунального моста. Как сообщает пресс-служба администрации города, движение транспорта на ремонтируемом участке будет временно ограничено, оно будет осуществляться по двум полосам — по одной в каждую сторону. Работы планируется завершить до середины июля.

На данный момент подрядчик уже заменил асфальтобетон на подъездах к мосту, а также на одной стороне моста, обустроен тротуар на подходе с правого берега Камы (со стороны бывшего поста ГИБДД).

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