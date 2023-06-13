В Перми 1 июля появится новая остановка «Планета»

В Индустриальном районе Перми с 1 июля появится новая остановка для четырех автобусных маршрутов. Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, автобусы №13к, 28, 29 и 55 планируется продлить до новой остановки «Планета» рядом с одноименным ТРЦ.

Отмечается, что продление маршрутов позволит улучшить условия работы экипажей автобусов за счет доступа к теплым санитарным комнатам и точкам общепита, а в будущем – обеспечить транспортную доступность строящихся жилых комплексов на четной стороне шоссе Космонавтов.