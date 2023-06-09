На улице Уинской в Перми временно продлят ограничения движения

В Перми продлено временное ограничение движения транспорта на улице Уинской. Как сообщает краевой минтранс, ограничения будут действовать до 10:00 часов 30 июня.

Так, будет закрыто одно из направлений на участке от улицы Юрша до Грибоедова. Объезд участка осуществляется по прежней схеме — по полосе встречного движения.

Причиной перекрытия движения стали работы по переустройству коммуникаций и устройству дорожного покрытия в рамках строительства трассы ТР-53.

Напомним, ограничение движения на улице Уинской было введено в мае.