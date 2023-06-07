В День города в Перми изменится режим работы общественного транспорта. Так, в связи с закрытием движения транспорта на период проведения праздничных мероприятий c 05:00 12 июня до 01:00 13 июня автобусные маршруты будут следовать в объезд по улицам Екатерининской и Петропавловской. Автобус №3к будет следовать до остановки «Улица Пушкина».
С 21:00 до 23:00 будут изменены маршруты трамваев №5 и №11. Трамвайный маршрут №5 временно станет курсировать сообщением «Разгуляй – Станция Бахаревка» по улицам Максима Горького, Сибирской, Белинского. Маршрут №11 будет следовать по пути следования маршрута №4 «Микрорайон Висим – Станция Пермь II»
Как сообщает пресс-служба администрации Перми, работа ряда маршрутов 11 и 12 июня будет продлена.
Напомним, что с 00:00 12 июня до 02:00 13 июня проезд будет бесплатным.
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