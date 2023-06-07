В День города в Перми изменится режим работы общественного транспорта. Так, в связи с закрытием движения транспорта на период проведения праздничных мероприятий c 05:00 12 июня до 01:00 13 июня автобусные маршруты будут следовать в объезд по улицам Екатерининской и Петропавловской. Автобус №3к будет следовать до остановки «Улица Пушкина».