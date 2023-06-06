В День города будут закрыто движение транспорта на центральных улицах Перми

В Перми 12 июня будет временно закрыто движение транспорта на центральных улицах. В этот день пройдут масштабные праздничные мероприятия, посвященные Дню России и Дню города Перми. Об этом сообщили в департаменте дорог и благоустройства администрации города.
Так, на время с 01:00 12 июня до 01:00 13 июня будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина от улицы Попова до улицы Борчанинова.
С 08:00 12 июня до 01:00 13 июня будет закрыто движение по улице Ленина от улицы Борчанинова до улицы Крисанова и по улице Борчанинова от улицы Пермской до улицы Петропавловской.
На время проведения праздничного фейерверка будет временно перекрыто движение всех видов транспорта и пешеходов по Коммунальном мосту – по улице Попова от улицы Борцов Революции до улицы Окулова. Эти ограничения будут действовать с 23:30 12 июня до 00:10 13 июня.
С 01:00 11 июня до 01:00 13 июня будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта по улице Ленина от улицы Попова до улицы Крисанова и по улице Борчанинова от улицы Пермской до улицы Петропавловской.
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