В День города будут закрыто движение транспорта на центральных улицах Перми

В Перми 12 июня будет временно закрыто движение транспорта на центральных улицах. В этот день пройдут масштабные праздничные мероприятия, посвященные Дню России и Дню города Перми. Об этом сообщили в департаменте дорог и благоустройства администрации города.

Так, на время с 01:00 12 июня до 01:00 13 июня будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина от улицы Попова до улицы Борчанинова.

С 08:00 12 июня до 01:00 13 июня будет закрыто движение по улице Ленина от улицы Борчанинова до улицы Крисанова и по улице Борчанинова от улицы Пермской до улицы Петропавловской.