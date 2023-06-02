В Перми 3 и 4 июня будет закрыто движение личного транспорта в районе Северного кладбища

В Перми 3 и 4 июня с 07:00 до 17:00 будет закрыто движение личного транспорта в районе Северного кладбища. Исключение — городской пассажирский транспорт. Как сообщили в городском департаменте дорог и благоустройства, закрытие движения связано с проведения православного праздника Святой Троицы.

Так, ограничения движения вводятся по нечетной стороне улицы Якутской на участке от улицы Светлогорской до улицы 1-й Красноборской.

Кроме того, в районе Южного кладбища будет организован временный остановочный пункт для городских автобусных маршрутов №1, №5, №8, №14, №25, №33, №61, №75.