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В Перми 3 и 4 июня будет закрыто движение личного транспорта в районе Северного кладбища

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Shutterstock.com

В Перми 3 и 4 июня с 07:00 до 17:00 будет закрыто движение личного транспорта в районе Северного кладбища. Исключение — городской пассажирский транспорт. Как сообщили в городском департаменте дорог и благоустройства, закрытие движения связано с проведения православного праздника Святой Троицы.

Так, ограничения движения вводятся по нечетной стороне улицы Якутской на участке от улицы Светлогорской до улицы 1-й Красноборской.

Кроме того, в районе Южного кладбища будет организован временный остановочный пункт для городских автобусных маршрутов №1, №5, №8, №14, №25, №33, №61, №75.

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