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В сентябре в Перми установят 37 новых остановочных павильонов

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Фото: t.me/transportperm

Власти Перми объявили закупку павильонов для 37 остановочных пунктов. Установить их планируется до 30 сентября 2023 года как в центре, так и в спальных районах города. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта администрации города.

Всего предполагается четыре типа павильонов для разных размеров посадочных площадок. Ряд павильонов будут оборудованы фронтальной стенкой для защиты от косого дождя, ветра и брызг с проезжей части.

Напомним, в прошлом году было установлено 40 павильонов. В 2023 планируется заменить более 50 остановочных павильонов.

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