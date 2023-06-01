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В выходные в центре Перми будет ограничено движение транспорта

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«ЗаБегРФ»

В выходные, 3 и 4 июня, в центре Перми пройдет  полумарафон «ЗаБегРФ». В связи с этим изменится схема дорожного движения, сообщает администрация города.

Так, с 18:00 часов 3 июня и до 20:00 часов 4 июня будет временно закрыто движение всех видов транспорта по улице Окулова от Осинской до Комсомольского проспекта. В субботу 3 июня также будет запрещена остановка и стоянка транспорта.

В воскресенье, 4 июня, с 7:00 часов и до 15:00 часов будет закрыто движение всех видов транспорта на улице Окулова (от Попова до Осинской), Монастырской (от Осинской до дома №2 по улице Монастырская), Ленина (от Попова до Горького), Осинской и Газеты Звезда (от Окулова до Монастырской), Сибирской (от Монастырской до Ленина), Куйбышева (от Пермской до Ленина), Комсомольском проспекте (от Петропавловской до Ленина, от Советской до Монастырской, от Пермской до Ленина). 

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