В Перми временно закроют две трамвайные остановки на улице Ленина

В Перми будут временно закрыты две трамвайные остановки на улице Ленина. Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, с 25 мая трамваи №4 и №7 не будут совершать посадку и высадку на остановке «Улица Максима Горького» по улице Ленина в обе стороны. Маршруты №6, №8 и №11 будут совершать остановку только при следовании в сторону улицы Революции.

С 26 мая трамваи №4 и №7 не будут останавливаться на остановке «ЦУМ» в обоих направлениях на период ремонта.