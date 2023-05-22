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В Перми временно закроют две трамвайные остановки на улице Ленина

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Фото: пресс-служба администрации Перми

В Перми будут временно закрыты две трамвайные остановки на улице Ленина. Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, с 25 мая трамваи №4 и №7 не будут совершать посадку и высадку на остановке «Улица Максима Горького» по улице Ленина в обе стороны. Маршруты №6, №8 и №11 будут совершать остановку только при следовании в сторону улицы Революции.

С 26 мая трамваи №4 и №7 не будут останавливаться на остановке «ЦУМ» в обоих направлениях на период ремонта.

t.me/transportperm

Ограничения связаны с переустройством посадочных платформ и укладкой тротуарной плитки в рамках ремонта улицы Ленина. Подрядчик планирует завершить работы в июне.

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