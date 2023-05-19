В Перми на перекрестке улиц 2-я Шоссейная и Папанинцев перекроют движение на все лето

В Перми до конца лета перекроют движение на пересечении улиц 2-й Шоссейной и Папанинцев в районе ДКЖ. Как сообщили в КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта», это связано с выполнением работ по строительству 3 этапа дороги «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара».

Ограничения будут действовать в период с 08:00 20 мая по 23:59 31 августа. Объехать закрытый участок можно будет по временно дороге от ул. 2-я Шоссейная до ул.Т.Барамзиной и проходящей вдоль дома № 29А по ул. Т.Барамзиной.