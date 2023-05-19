18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

В Перми на перекрестке улиц 2-я Шоссейная и Папанинцев перекроют движение на все лето

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Министерства транспорта Пермского края.

В Перми до конца лета перекроют движение на пересечении улиц 2-й Шоссейной и Папанинцев в районе ДКЖ. Как сообщили в КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта», это связано с выполнением работ по строительству 3 этапа дороги «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара».

Ограничения будут действовать в период с 08:00 20 мая по 23:59 31 августа. Объехать закрытый участок можно будет по временно дороге от ул. 2-я Шоссейная до ул.Т.Барамзиной и проходящей вдоль дома № 29А по ул. Т.Барамзиной.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: