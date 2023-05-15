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На Камском мосту временно открыто движение по всем полосам

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t.me/permadmin

На Коммунальном мосту временно открыто движение по всем полосам. Как сообщает официальный канал пресс-службы администрации Перми, это сделано для минимизации транспортных заторов в то время, когда ведется ремонт на улице Локомотивной.

В ночь на 17 мая будет вновь введено ограничение движения по полосам, рабочие приступят к фрезерованию покрытия Коммунального моста.

Отмечается, что работы выполняются по графику, что позволило 15 мая временно запустить движение по всей ширине Коммунального моста.

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