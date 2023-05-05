В Перми 9 Мая изменится движение автобусов и трамваев

Так, с 05:00 до 14:00 будут перекрыты улица Ленина и Комсомольский проспект. Автобусы №1, 3, 14, 19, 30, 32, 45, 55, 59, 68, 74 и 77 проследуют в объезд по улице Революции. Маршрут автобуса №51 пройдет в объезд по улицам Революции и Сибирской, а №3к и 71 — по улице Пушкина до Центрального рынка.

Конечной остановкой автобуса №10 станет «Универсам», а для маршрутов №41 и 60 — «Улица Попова». При этом, автобусы, следующие от Коммунального моста, проследуют по улицам Монастырской, Окулова и Крисанова.