В Перми 9 Мая изменится движение автобусов и трамваев

В День победы, 9 Мая, в Перми изменится движение автобусов и трамваев. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Так, с 05:00 до 14:00 будут перекрыты улица Ленина и Комсомольский проспект. Автобусы №1, 3, 14, 19, 30, 32, 45, 55, 59, 68, 74 и 77 проследуют в объезд по улице Революции. Маршрут автобуса №51 пройдет в объезд по улицам Революции и Сибирской, а №3к и 71 — по улице Пушкина до Центрального рынка.
Конечной остановкой автобуса №10 станет «Универсам», а для маршрутов №41 и 60 — «Улица Попова». При этом, автобусы, следующие от Коммунального моста, проследуют по улицам Монастырской, Окулова и Крисанова.
Трамвайное движение по улицам Петропавловской и Ленина будет приостановлено с 06:00 до 13:00. По улицам Борчанинова и Революции движение будет закрыто с 10:00 до 12:00.
С 14:00 до 23:00 автобусные маршруты №10, 14, 50, 68 проследуют по улицам Ленина, Крисанова, Екатерининской/Луначарского, Борчанинова, Ленина. Маршрут №67 будет следовать по улицам Ленина, Крисанова, Луначарского/Екатерининской, Борчанинова, Пушкина. Автобусы №6, 46 и 49 проследуют по улицам Попова, Монастырской, Окулова, Крисанова, Петропавловской/Ленина.
Для проведения фейерверка с 22:50 до 23:20 будет временно закрыто движение на Коммунальном мосту.
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