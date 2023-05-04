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Мобильные кондукторы начнут работать на пермских маршрутах с 15 мая

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Фото: пресс-служба администрации Перми

В общественном транспорте Перми с 15 мая начнут работать мобильные кондукторы. Дату подтвердили в «Гортрансе».

Новые сотрудники будут работать во всех трамваях, а также на автобусных маршрутах №3, 8, 10, 20, 30, 36, 50, 62, 63, 68 и 77. Мобильные кондукторы будут помогать оплачивать проезд пассажирам, у которых возникли проблемы с доступом к валидатору, и продавать билеты.

Эксперимент продлится до конца августа. Если пилотный проект пройдет удачно, то практика будет распространена на другие маршруты общественного транспорта Перми.

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