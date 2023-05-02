В Перми с 4 мая будет изменено движение транспорта

В связи с проведением репетиций к празднованию Дня Победы и монтажом сцены в Перми будет изменено движение транспорта. Об этом сообщает мэрия Перми.
До 10 мая на Октябрьской площади по нечетной стороне Комсомольского проспекта будет временно закрыто движение всех видов транспорта. Автобусы №10 и 41 совершают посадку и высадку на временном остановочном пункте «ПНИПУ» на четной стороне Комсомольского проспекта.
С 19:30 до 23:00 4 мая на время проведения репетиций Театрализованного пролога будет закрыто движение всех видов транспорта по Комсомольскому проспекту от улицы Екатерининской до улицы Луначарского, а также по Октябрьской площади.
Конечной остановкой маршрутов №10 и №41 станет «ЦУМ». Автобусы №50, №51, №60, №71 будут следовать в объезд по улицам Луначарского, Газеты «Звезда», Екатерининской, Комсомольскому проспекту. В обратном направлении по улицам Ленина, Газеты «Звезда», Пушкина.
Автобусы №33, №14, №68 проследуют по улице Ленина и Сибирской в направлении от «ЦУМа», в направлении центра города по улице Екатерининской. Маршрут №71 в направлении микрорайона Крохалева будет совершать посадку на остановке «Улица Газеты Звезда» по улице Пушкина.
С 10:00 до 16:00 6 и 7 мая на время репетиции Торжественного прохождения войск будет временно закрыто движение всех видов транспорта на:
- четной стороне Комсомольского проспекта от улицы Ленина до улицы Монастырской (без остановки движения по улицам Петропавловской и Советской);
- четной и нечетной сторонах Комсомольского проспекта от улицы Ленина до улицы Пушкина;
- Октябрьской площади;
- улице Екатерининской от улицы Куйбышева до улицы Газеты «Звезда»;
- улице Луначарского от улицы Куйбышева до улицы Газеты «Звезда».
Во время проведения репетиции парада автобусы №50 и №51 будут следовать в объезд по улицам Пушкина, Сибирской и Ленина. Конечной остановкой маршрута №71 временно станет «Кинотеатр «Октябрь». Маршрут №60 будет следовать по улицам Попова и Пушкина. Маршруты №14, №33 и №68 проследуют по улицам Ленина и Сибирской.
Трамвайные маршруты будут следовать без изменений с приостановкой на время прохождения колонны.
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