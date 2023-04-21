В Перми на две недели ограничат движение транспорта по шоссе Космонавтов

В Перми временно ограничат движение транспорта по шоссе Космонавтов в районе пересечения с улицей Мильчакова. Как пояснили в городском департаменте дорог и благоустройства, ограничение движения транспорта связано с реализаций первого этапа строительства автомобильной дороги.

Так, ограничения будут действовать в период: с 22:00 28 апреля до 6:00 2 мая и с 22:00 5 мая до 6:00 10 мая. Для движения будет закрыт правоповоротный съезд с шоссе Космонавтов на улицу Мильчакова. Объезд закрытого участка возможен с разворотом через площадь ЦКР.