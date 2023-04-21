В Перми временно прекратится движение трамваев по улице Карпинского

В Перми с 1 мая прекратится движение трамваев по улице Карпинского. В департаменте транспорта администрации Перми сообщили, что ограничения вводятся в связи со строительными работами на перекрестке шоссе Космонавтов и улицы Столбовой. Ожидается, что движение возобновится в летний период.

Трамвайные маршруты №2 и 12 будут курсировать только в пределах Индустриального района. Конечной остановкой станет «Стахановское кольцо».

Трамвайный маршрут №11 будет следовать сообщением «Микрорайон Висим – Станция Пермь II» по улице Революции. Маршруты №3, 4, 5, 6, 7, 8 продолжат работать в текущем режиме.

Для компенсации трамвайного сообщения временно вводятся дополнительные рейсы автобуса №3 с литерой «К», также будет увеличено количество автобусов на маршрутах №13 и 40.