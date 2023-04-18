Экскурсионный автобусный маршрут «Пермь 300» запустится в начале мая

В Перми с 1 мая начнет курсировать экскурсионный автобусный маршрут №300. Об этом сообщила глава департамента экономики и промышленной политики Перми Ольга Чеснокова.

На маршруте будет курсировать один автобус, который будет выполнять кольцевой рейс за полтора часа. За это время автобус в юбилейном оформлении проедет около 30 километров по историческим улицам города: от станции Пермь I через Соборную площадь, эспланаду, Октябрьскую и Комсомольскую площади, монумент «МиГ на взлете», затем по улицам Сибирской и Луначарского направится в Мотовилиху к Музею пермской артиллерии. Для пассажиров в салоне будут работать медиапанели и аудиогид.

Предварительная стоимость взрослого билета составит 300 рублей, льготный и детский — 200 рублей. Билет будет действовать в течение дня, то есть пассажиры смогут выйти на остановке, а через время вновь сесть в автобус и продолжить экскурсию.

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