С 15 апреля начнется капремонт трамвайных путей на улице Куйбышева

С 15 апреля стартует капремонт трамвайных путей на улице Куйбышева. В департаменте транспорта администрации Перми сообщили, что планируется провести ремонт 35 км трамвайных путей и реконструкцию депо «Балатово», также будет закуплено 44 новых трамвайных вагона.

Кроме того, с 15 апреля изменится схема движения двух маршрутов.

Компенсационный автобусный маршрут №71 «Улица Анвара Гатауллина – Октябрьская площадь» проследует по улицам Куйбышева, Лодыгина, Солдатова, Куйбышева, Революции и Комсомольскому проспекту.

Трамваи маршрута №5 станут курсировать в объезд ремонтируемого участка по улицам Белинского, Сибирской и Революции. Движение до остановок «Станция Бахаревка» и «Станция Пермь II» сохранится без изменений.