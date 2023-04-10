В мае в общественном транспорте Перми начнут работать мобильные кондукторы

Мобильные кондукторы по сбору оплаты проезда в общественном транспорте Перми могут приступить к работе с 15 мая. Эта информация опубликована в техзадании Пермского МКУ «Городское управление транспорта».

В техзадании сказано, что у каждого мобильного кондуктора должен быть валидатор, видеорегистратор, наличные разменные деньги и рулетка для измерения багажа. Новую систему оплаты проезда протестируют на 20 маршрутах: одиннадцати автобусных (№3, 8, 10, 20, 30, 36, 50, 62, 63, 68 и 77) и на девяти трамвайных.

Прием заявок от подрядчиков, которые организуют работу мобильных кондукторов, будет проходить до 24-25 апреля, а подведение итогов состоится 27-28 апреля.