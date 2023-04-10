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В Перми с 15 апреля повысится стоимость проезда в общественном транспорте

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Shutterstock.com

C 15 апреля в Перми вырастет стоимость поездки в общественном транспорте. Единоразовая поездка обойдется в 35 рублей, пересадка на транспортное средство другого маршрута по гражданскому электронному проездному — 18 рублей. Стоимость оплаты багажа будет пропорциональна тарифу.

Одновременно с повышением стоимости разовой поездки увеличится цена проездных. Безлимит на сутки будет стоить 132 рубля, на 15 дней — 945 рублей, на месяц — 1 785 рублей, на три месяца — 5 040 рублей, на год — 13 650 рублей. 

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