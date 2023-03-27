В Перми стартовал сезон проката электросамокатов

В Перми открылся новый сезон проката электросамокатов. Как сообщает «РБК Пермь», с сегодняшнего дня самокаты для аренды доступны в приложении кикшеринга Whoosh. Количество самокатов пока будет ограничено.

Отметим, что с 1 марта средства индивидуальной мобильности признаны транспортными средствами. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 километров в час, а масса самих устройств ограничена 35 килограммами. При этом сами такие устройства теперь являются полноценной частью дорожного движения со всеми вытекающими последствиями: ограничениями и ответственностью за нарушения ПДД.